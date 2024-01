كاسبرسكي تحصل على أعلى الدرجات في حماية النقاط الطرفية

وسط الانتشار الحالي لهجمات البرمجيات الخبيثة، حصلت أدوات مكافحة البرمجيات الخبيثة من كاسبرسكي على أعلى التقييمات ضمن اختبار أجرته شركة الاختبارات الأمنية المستقلة SE Labs. حيث خضع كل من Kaspersky Endpoint Security for Business، وKaspersky Small Office Security، وKaspersky Plus لمزيج من الهجمات المستهدفة باستخدام تقنيات معروفة في المجال وتهديدات تم رصدها مباشرة على الإنترنت في وقت الاختبار. وبالنتيجة، حصلت المنتجات الثلاثة على أعلى درجة ممكنة، بالتحديد 1136 درجة، إلى جانب جائزة شهادة AAA.

وفقاً لدراسة عالمية أجرتها شركة كاسبرسكي مؤخراً، تعرضت 33% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا , لحوادث سيبرانية بسبب هجمات البرمجيات الخبيثة في العامين الماضيين. وقد حدثت غالبية هذه الحوادث السيبرانية في المؤسسات المالية، وشركات الاتصالات، ومنشآت البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والنفط والغاز بسبب تنزيل موظفيهم برمجيات خبيثة.

ضمن اختبار SE Labs للحماية من البرمجيات الخبيثة، خضع حلّا Kaspersky Small Office Security وKaspersky Endpoint Security for Business للاختبار ضمن فئتي «الشركات الصغيرة» و«المؤسسات الكبيرة» على الترتيب، في حين كان حل Kaspersky Plus ضمن فئة «المنزل». وتحاكي سيناريوهات الاختبار هجمات سيبرانية واقعية، مما يسمح لمزودي منتجات الحماية السيبرانية بإظهار فعالية حلولهم لحماية النقاط الطرفية من ناحية رصد التهديدات، ومنعها، والتخفيف من خطورتها.

حصلت جميع منتجات كاسبرسكي على أعلى الدرجات، وهي 400 درجة، في «تقييم دقة الحماية» نسبة لاكتشافها وحظرها جميع التهديدات التي يمكن أن تعرض النظام للخطر. كما حصلت المنتجات على أعلى الدرجات، بالتحديد 736 درجة، في «تقييمات دقة التعرف على الشرعية» بعد تصنيفها شرعية التطبيقات والروابط بشكل صحيح. في المجمل، حصلت المنتجات في «تقييم الدقة الإجمالية» على أعلى قيمة ممكنة من الدرجات، وهي 1136 درجة، مما يشير إلى فعالية حماية منتجات كاسبرسكي من البرمجيات الخبيثة بنسبة 100%. مما يعني أن منتجات كاسبرسكي نالت جائزة AAA ضمن الاختبار، حاصلة على المركز الأول في فئتها.

قال «ألكسندر ليسكين»، رئيس أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: «تعد البرمجيات الخبيثة أحد أكثر أنواع الهجمات انتشاراً في العالم، وعددها مستمر في النمو. مع تطور حلول الأمن السيبراني، يبحث منشئو التهديدات عن طرق جديدة لتجاوز تدابير الأنظمة الأمنية. والخبر السار هو أن مزودي الحلول الأمنية يبحثون باستمرار في أنظمتهم وحلولهم للعثور على نقاط الضعف وتطوير وتحديث تقنياتهم المضادة الاستباقية وفقاً لهذه الأبحاث. فنحن نشارك في الاختبارات التي تجريها شركة SE Labs لسنوات ونبذل قصارى جهدنا لتحسين منتجاتنا وتأكيد فعاليتها. وكما تظهر نتائجنا، فإننا نتولى المهمة بشكل جيد، ونحن ممتنون جداً لشركة SE Labs لمساعدتنا في إثبات فعاليتنا من خلال تحدي منتجاتنا بأحدث أنواع التهديدات.»

أما «سيمون إدواردز»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SE Labs، فقال: «نحرص على تحديث سيناريوهات الهجوم للاختبارات التي نجريها بمجرد أن نسجل أنواعاً جديدة من التهديدات. فنحن نتحقق من حداثة وفعالية منتجات الأمن السيبراني في مشهد التهديدات الحالي. تساعد اختباراتنا المزودين على تحسين منتجاتهم، كما تساعد العملاء على اختيار أقوى المنتجات لحماية أعمالهم وأجهزتهم المنزلية. أنهت شركة كاسبرسكي عام 2023 بنتيجة رائعة مرة أخرى، حيث أظهرت منتجاتها قدرات دفاعية فعالة بنسبة 100% ضد البرمجيات الخبيثة في اختباراتنا من فئات الأعمال والمنازل. نحن نقدر مشاركة كاسبرسكي في اختباراتنا ونهنئها على نتائجها. واصلوا عملكم الناجح!»

تعتاد شركة كاسبرسكي على المشاركة بانتظام في الاختبار الربعي الذي تجريه شركة SE Labs. ففي عام 2023، حصل Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Small Office Security على أعلى الدرجات النهائية في «تقييم الدقة الإجمالية» التي تجريه شركة SE Labs للربع الأول، والثالث، والرابع من العام، كما حصلا على ثاني أعلى قيمة من الدرجات في نفس التقييم في الربع الثاني من العام. أما منتج Kaspersky Plus، فحصل على أعلى الدرجات في «تقييم الدقة الإجمالية» في جميع الاختبارات الربعية لهذا العام. كما تستمر المنتجات الثلاثة في توفير الأمن والاستقرار بنسبة 100% في مجال الحماية من البرمجيات الخبيثة، فضلاً عن حصولها على أعلى تصنيف وجائزة AAA.