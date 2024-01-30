الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط 31 قضية حيازة سلاح ناري في أسيوط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بحملات مكبرة أسفرت عن ضبط (31) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش - 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,770 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

إلى جانب تنفيذ (423) حكم قضائى متنوع.

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