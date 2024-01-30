عبدالسلام عطاالله يكشف عن دوره في حمص وحلاوة: "ربنا يرزقنا حب الناس"

قال الفنان الشاب عبدالسلام عطاالله، أنه استعد جيدًا واجتهد كثيرًا على مذاكرة الشخصية التي قدمها ضمن أحداث فيلم «حمص وحلاوة»، بطولة بدرية طلبة ومحمود الليثي وامينة ومحمد أسامة ، وإخراج الراحل أحمد البدري وإنتاج أحمد السبكي



وأضاف عبدالسلام عطاالله في لقاء خاص مع إحدي القنوات التلفزيونية ، قائلأ: «تعبت جدًا على الشخصية، ذاكرتها واجتهدت فيها كتير، ومعانا مخرج كبير قوي اسمه أحمد البدري».

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية لعدد من المطربين الشعبيين والمهرجانات ومنهم عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش وحسن الخلعي بالإضافة إلى أغاني لأمينة ومحمود الليثي أبطال الفيلم.

وأكد عبدالسلام عطاالله على أن قصة الفيلم سوف تنال إعجاب الجمهور ، قائلاً: «يارب تعجب الجمهور وربنا يرزقنا حب الناس والقبول يارب».