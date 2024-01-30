ڤودافون: حلول رقمية متطورة في المدن الذكية لتطوير المجمعات السكنية والتجارية

وقعت شركة ڤودافون مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة منصات للتطوير العقاري، تمهيدًا لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، التي تشمل خدمات التليفون الثابت والإنترنت فائق السرعة، عبر كابلات الألياف الضوئية "فايبر أوبتكس" في عدة مشروعات عقارية تابعة لشركة منصات، يأتي ذلك في إطار التزام ڤودافون مصر بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر وتقديم خدمات متطورة ومتكاملة في المشروعات الإدارية.

قام بتوقيع عقد الشراكة كل من محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال - ڤودافون مصر، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة منصات للتطوير العقاري.

بموجب الاتفاقية تقوم شركة ڤودافون مصر بتطوير البنية التحتية التكنولوجية في عدد من المشروعات التي تطورها شركة منصات، وتشمل مشروع "بوديا تاور" بالعاصمة الإدارية، ومشروع "اكسل"، ومشروع "اكليبس" بالتجمع الخامس ، ومن المتوقع أن تبدأ الخدمات في مشروع اكليبس خلال عام 2025، وفي مشروع بوديا تاور في عام 2025، بينما سيتم تشغيل خدمات مشروع اكسل خلال عام 2026.

قال أمجد نافع، رئيس قسم الشركات في ڤودافون مصر: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية هامة في رحلة تقديم خدمات ذكية للمجتمعات التجارية والإدارية في مصر، في إطار التزام ڤودافون مصر الراسخ بتحسين البنية التحتية للاتصالات وتقديم حلول متطورة باستمرار، والاستثمار في تكنولوجيا المدن الذكية لتحسين تجربة المستخدمين في مختلف التجمعات السكنية، بفضل الخبرة الواسعة التي ستمكّننا من تقديم حلول رقمية جديدة وفعالة للمشروعات التجارية والإدارية، وهذه الشراكة تعكس جهودنا المستمرة نحو تقديم خدمات مبتكرة ومتقدمة في سوق الاتصالات المصري."