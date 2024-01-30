إطلاق أول مسابقة لمستخدمين منصة أڤيڤا E3D للتصميم

أعلنت أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية والتي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن فتح باب المشاركة في أولى مسابقات أڤيڤاE3D للتصميم الرقمي. وتدعو المسابقة المستخدمين من جميع أنحاء العالم لتقديم الحلول المبتكرة باستخدام واجهة E3D للتصميم والتعليم الرقمي من أڤيڤا بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات في أعمالها.



وتعتبر واجهة E3D للتصميم من أڤيڤا واحدة من أبرز الحلول المتطورة في العالم للتصميم ثلاثي الأبعاد في عدة قطاعات، حيث تسمح بالعرض الرقمي المتميز والتصميم متعدد التخصصات بالأبعاد الثلاثية لإنتاج الرسومات الدقيقة والتقارير التي تسهم في تخفيض التكلفة والفترات الزمنية والمخاطر التجارية للمشاريع الرأسمالية في كافة مراحلها.

وستمثل المسابقة منصة لمستخدمي برمجيات أڤيڤا الهندسية تتيح لهم استعراض مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمن قطاع التطبيقات الصناعية. كما ستسلط الضوء على نخبة عالمية من المستخدمين الموهوبين، إلى جانب استعراض عدد من أبرز النماذج المبتكرة لاستخدام هذه الحلول. يفتح باب المشاركة في المسابقة أمام المهندسين في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والمواد الكيماوية، والمياه والهندسة البحرية، والتعدين والمعادن.

في تعليقه على الأمر قال ستيفن بوروز، مدير البحث والتطوير لدى E3D Design في أڤيڤا: "صممت هذه المسابقة بحيث تستعرض الاستخدامات المتعددة لحلولنا والتي تساعد في مواجهة تحديات الأعمال، ولتبرز إبداعات مجتمع المهندسين بالأبعاد الثلاثية. وأنا أنبهر دومًا بالقدرات الاستثنائية والشغف والإبداع الذي يبديه مستخدمو برمجيات أڤيڤا."