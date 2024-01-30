أحمد ناصف: dopay تستهدف ريادة التحول إلى المدفوعات الرقمية والشمول المالي

أعلنت dopay، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية زحلول دفع الرواتب في مصر، عن تعيين أحمد ناصف بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والمدير العام.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة الهامة للشركة خلال اجتماع مائدة مستديرة اليوم، وذلك في إطار الالتزامات التي تبنتها الشركة بتقديم خدمات دفع الرواتب فورًا أونلاين للشركات وتعزيز الشمول المالي لملايين من الموظفين والعمال الذين ليس لديهم حسابات بنكية حتى الآن في مصر.

وبالنظر للتحديات الكبيرة التي تواجهها منظومة الأعمال المالية في مصر، تظل dopay — وهي حاصلة على ترخيص كوكيل مصرفي من البنك المركزي المصري — ملتزمة برقمنة القطاع المالي للبلاد. ومن خلال حلولها الذكية للدفع الرقمي للرواتب، تقوم dopayبتبسيط عملية دفع رواتب أو أجور المستفيدين من موظفين وعمال مستقلين ومقاولين للشركات وغيرهم. وبذلك تحل المدفوعات الرقمية السريعة والآمنة محل المدفوعات النقدية بما فيها من مخاطر والكثير من المشكلات عند التعامل بها.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع الشركة توصيل بطاقات dopayمسبقة الدفع للعمال في خلال أيام قليلة فقط، حيث يمكنهم استخدام أي صراف آلي أو ATM في مصر للوصول إلى رواتبهم، ويمكنهم أيضًا استخدامها للتسوق من أي متجر يقبل بطاقات ماستركارد.

ويتمتع أحمد ناصف بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا ونمو الشركات راكمها على امتداد سنوات عمله في البلدان الذي عمل بها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد لعب سابقًا دورًا محوريًا في رفع إمكانية الوصول إلى الإنترنت والنهوض بالمحتوى الرقمي العربي كجزء من دوره السابق في قيادة موقع مكتوب دوت كوم (Maktoob.com) وكرئيس تنفيذي لشركة ياهو! (Yahoo!) بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للعمليات التشغيلية لشركة dopay، يواجه الآن تحدي مميز في تمكين الملايين من العمال والموظفين المصريين من ودخولهم المنظومة المالية الرقمية في مصر — حيث يوجد الملايين الذين يستخدمون حتى الآن النقد كطريقة رئيسية للمعاملات.

أعرب أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والمدير العام لشركة dopay، عن سعادته بالانضمام إلى dopay في مصر، قائلًا: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذه الشركة، وأتطلع إلى المساهمة في الدور الحيوي والمؤثر الذي ستلعبه في الفترة القادمة. تلمس مهمة dopay جزء كبير مني شخصيًا كمصري، حيث نسعى لتمكين وتوفير الخدمات المالية الأساسية لكافة الموظفين والعمال المصريين، خاصة الذين لا يملكون حسابًا في البنك حتى الآن".

وأضاف ناصف: "نحن ملتزمون بتقديم حل بديل سهل الاستخدام لهم، وذلك بدءًا ببطاقات dopay مسبقة الدفع. وستخفف المنصة من التحديات المرتبطة بتعقيدات وتكاليف الخدمات المصرفية التقليدية في مصر".

وبصفته قائدًا ذو تفكير استراتيجي في القطاع، يتولى أحمد ناصف إدارة عمليات المبيعات والتسويق بالشركة، وكذلك التعاون مع الشركاء الرئيسيين في المنظومة المالية مثل البنوك، هذا بالإضافة إلى قسم تجربة العملاء، والدعم واللوجستيات