خفض الضجيج على مكافحة الفساد في غانا

دعا كبير محاضري العلوم السياسية في جامعة غانا (UG) ، الدكتور أساه أسانتي ، الحكومة إلى وقف الضجيج حول مكافحة الفساد في البلاد.

يأتي هذا على خلفية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر عن مبادرة النزاهة في غانا (GII) الذي ينص على أن مكافحة الفساد في غانا لا تظهر أي تحسن في أربع سنوات.

وفي بيان صحفي، أوضح مؤشر الابتكار العالمي أن غانا، التي حصلت على 43 درجة، احتلت المرتبة 8 من بين 49 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تم تضمينها في المؤشر، إلى جانب بنين (43) والسنغال (43).

وتعليقا على التطور الذي حدث في برنامج مورنينغ ستار مع فرانسيس أبان، ذكر الدكتور أسانتي أن الوثيقة الجديدة التي أصدرها مؤشر الابتكار العالمي تكشف الحكومة عن وقت كبير.

أنا لست نبي الهلاك ولكن من حيث أجلس وما أراه وأنت أيضا تختبره فيما يتعلق بمكافحة الفساد إذا لم نحرص على المضي قدما، لأننا لسنا مستعدين للتصدي للفساد لجميع المقاصد والأغراض.

قال الدكتور أسانتي، يجب أن نشير إلى هذه الحكومة أنها تخسر المعركة ويجب أن تتوقف عن التظاهر بأنها تقاتلها".

وتابع: "انظر إلى مؤشر مدركات الفساد ، بدءا من عام 2017 عندما تولت هذه الحكومة حكم الحكومة ، لم تتجاوز 43 في المائة، بدأوا ب 40 وكانوا حوالي 40 و 43، بالنسبة لي الضجيج ، أننا نفعل شيئا ، نتظاهر للجمهور بأنهم يحاربون الفساد، هذه الوثيقة تكشف الحكومة عن وقت كبير".