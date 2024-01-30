عبد الرحمن مجدي القاسم: الهلال السعودي حقق فوزا غاليا علي إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

أبدي صانع المحتوي الرياضي عبد الرحمن مجدي القاسم سعادته بفوز الهلال السعودي علي انتر ميامي في كأس موسم الرياض بنتيجة ٤/٣.

وأكد عبد الرحمن مجدي القاسم أن الهلال السعودي نجح في الفوز علي انتر ميامي رغم وجود ميسي في الملعب بمهارته العالية.

وأضاف صانع المحتوي الرياضي عبد الرحمن مجدي القاسم أن الهلال السعودي يقترب من حصد كأس موسم الرياض وذلك في حال فوزه علي النصر السعودي في المباراة المقبلة.

وتابع أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يستطع أن يقود فريقه للفوز في المباراة رغم أنه أحرز الهدف الثاني للفريق الأمريكي في الدقيقة الـ54 من علامة الجزاء، وعاد ليو ليقدم تمريرة حاسمة لديفيد رويز ليُعدل النتيجة في الدقيقة الـ55.

وأشار أن خروج ميسي في الدقيقة ٨٨ ساهم في فوز الهلال حيث جاءت عرضية رائعة من ياسر الشهراني، وجدت مالكوم، الذي رفض برأسيته أن يعكر إنتر ميامي صفو احتفالات الزعيم بالملعب الجديد.

واختتم صانع المحتوي الرياضي عبد الرحمن مجدي القاسم أن إنتر ميامي تنتظره مواجهة أمام النصر يوم الخميس المقبل 1 فبراير، بينما سيواجه الهلال نظيره النصر أيضًا 8 من الشهر ذاته.