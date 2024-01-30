العشرات لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مثقل في بحيرة كيفو في الكونغو

قال مسؤول محلي، إن غالبية الركاب البالغ عددهم 50 راكبا على متن قارب خشبي انقلب في بحيرة في شرق الكونغو يفترض أنهم لقوا حتفهم.

وكان القارب الذي يعبر بحيرة كيفو يحمل أيضا 20 كيسا، من الأسمنت ومن المحتمل أن يكون قد غرق يوم الأحد بسبب الحمولة المثقلة، حسبما قال مصطفى مامبوليو، المسؤول في مقاطعة جنوب كيفو.

وأضاف مامبوليو، أن 10 أشخاص نجوا وتم العثور على ثلاث جثث، واستمر البحث عن نحو 37 شخصا.

تحدث حوادث القوارب المميتة بشكل متكرر في الكونغو ، حيث غالبا ما تفرط أطقم السفن الخشبية الصغيرة.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني، لقي 22 شخصا حتفهم في بحيرة ماي ندومبي. وفي نيسان/أبريل الماضي، قتل ستة أشخاص وفقد 64 آخرون في بحيرة كيفو.

وقال دانيال لوابوشي، مدير الهيئة العامة للطرق النهرية في الكونغو، يوم الاثنين على التلفزيون الحكومي إنه لا يتم الالتزام باللوائح البحرية في كثير من الأحيان، مضيفا أن المحرك الرئيسي الآخر لمثل هذه الحوادث هو التحميل الزائد.