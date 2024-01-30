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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحكم على 12 شخصا بالسجن المؤبد بتهمة إعدام جندي غاني

غانا
غانا

حكمت محكمة غانية على 12 شخصا بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ضابط الجيش الرائد ماكسويل ماهاما، قبل سبع سنوات.

وجدتهم المحكمة العليا في أكرا مذنبين بالقتل والتآمر والتحريض في الإعدام خارج نطاق القانون الذي وقع في دنكيرا أوبواسي في مايو 2017.

ومن بين المدانين سياسي محلي متهم بتحريض المجتمع المحلي على مهاجمة الجندي أثناء ركضه، وبرئت ساحة اثنين من المشتبه بهم.

وتعرض الرائد ماهاما (32 عاما) لهجوم من قبل حشد من الغوغاء بسبب مزاعم كاذبة بأنه لص مسلح أثناء تأدية واجبه لحماية منجم محلي.

وأثار الحادث غضبا وطنيا، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 50 مشتبها بهم، ويواجه 14 منهم المحاكمة.

قامت الحكومة بعد وفاتها بترقية الرائد ماهاما إلى رتبة رائد ومنحته دفنا رسميا في أكرا.

في عام 2019 ، تم الكشف عن تمثال في أكرا كحملة وطنية ضد عمل الغوغاء.

 

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