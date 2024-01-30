أستاذ علاقات دولية: القاهرة عاصمة القرار وبوصلة العالم لخفض التصعيد بالمنطقة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملت على خفض التصعيد والوصول إلى التهدئة في الشرق الأوسط، باعتبار أن مصر هي التي يُعول عليها المجتمع الدولي لفرض الاتزان المرجو من خلال علاقاتها الجيدة وثقة المجتمع الدولي بها.

القاهرة عاصمة القرار والبوصلة

وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” أن القاهرة عاصمة القرار والبوصلة التي يتجه إليها كل قادة العالم للعمل على خفض التصعيد وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.

مصر أدت أدوارا تاريخية وبالأخص القيادة المصرية الحالية

وتابع أن مصر أدت أدوارا تاريخية وبالأخص القيادة المصرية الحالية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تحرك منذ اليوم الأول للحرب على غزة لمحاولة إيجاد حل يدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد توفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، فضلا عن رفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية ودعم منظمة «الأونروا» التي تقدم الكثير من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي القطاع.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن القيادة السياسية واعية وتدرك حجم التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام نتيجة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك نحو 153 اعتداء على القواعد العسكرية في المنطقة، فضلا عن الأحداث في لبنان وسوريا، فاستمرار العدوان الإسرائيلي يشكل خطورة على المنطقة بأكملها.