الشرقاوى يتفقد مياه الحبايشة الإرتوازى بساحل سليم في أسيوط

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة مياه الحبايشة الإرتوازى بمركز ساحل سليم للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستعرض الشرقاوى، أثناء تفقده للمحطة يرافقه عدد من مهندسي الشركة والمسئولين مكونات المحطة والتى تضم عدد (6) آبار إرتوازى طاقة البئر الواحد 30 ل/ث وجميع الآبار تعمل بحالة جيدة موضحاً أن المحطة نالت حظاً وافراً من نصيب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ساحل سليم حيت تم دق عدد (2) بئر إرتوازى لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للمحطة ومن ثم تعمل الآبار الموجودة بالمحطة بصفة التناوب فضلاً عن أن المحطة مزودة بمنظومة كلور لمطابقة المياه الناتجة للموصفات حيث يتسع نطاق تغذية المحطة إلى قرية الكوم الأحمر بمركز البداري وقريتى الحبايشة وعرب مطير بمركز ساحل سليم بالإضافة إلى تغذيتهم من محطة البداري المرشحة مؤكداً على أن الإرتقاء بكفاءة الأداء الخدمى أهم أهداف الشركة المعلنة والذي ينبغي ألا نتراجع عنه.