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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة غنية بفيتامين d مهم تناولها في موسم الشتاء

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت الدكتورة يكاتيرينا يانغ أخصائية الغدد الصماء لماذا فيتامين D مفيد وضروري للجسم، وكيف يمكن الحصول على كمية كافية منه في الشتاء.
ووفقا لهاـ يتم تركيب فيتامين D في جسم الإنسان تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في الشتاء النهار قصير.
وتقول: "يؤثر نقص فيتامين D سلبا في الجسم. لذلك يؤثر انخفاض مستواه بشكل كبير على الصحة، ما يسبب نزلات البرد المتكررة، واضطراب النوم، وسوء المزاج، وتغيرات في الوزن".
ووفقا لها، يبطئ نقص فيتامين D عملية التمثيل الغذائي ويسبب ضعف منظومة المناعة واختلال عمل الدماغ ويبطئ عملية امتصاص العناصر المعدنية اللازمة لصحة الأسنان والعظام.
وتنصح الطبيبة للحفاظ على مستوى جيد لفيتامين D تناول الأسماك وزيت السمك والمأكولات البحرية والبيض والزبدة والجبن. ولتحسين عملية تركيب الفيتامين في الجسم تنصح بتناول المواد الغذائية الغنية بعنصر المغنيسيوم وأحماض اوميغا-3 الدهنية وفيتامين К2 والتقليل من كمية السكر في النظام الغذائي لأنه يضعف عملية تركيب الفيتامين في الجسم.

 

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