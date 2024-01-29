سحب Suicide Squad: Kill the Justice League من وضع عدم الاتصال بعد خطأ غريب

تم سحب لعبة Suicide Squad: Kill the Justice League الجديدة من Rocksteady من وضع عدم الاتصال بعد ساعة واحدة فقط من إطلاقها عندما واجه اللاعبون خطأً غريبًا يتفوق على اللعبة على الفور. لقد سمعنا جميعًا عن الأخطاء التي تعطل اللعبة، ولكن قد يكون هذا هو الخطأ الأول الذي يتفوق على اللعبة. من الواضح أن اللاعبين يريدون أكثر من ثلاث دقائق من اللعب من أصل مبلغ الشراء الذي يبلغ 70 دولارًا.

تمنع هذه المشكلة اللاعبين من المشاركة في جميع مهام القصة، بما في ذلك البرامج التعليمية، في سباق للوصول إلى الاعتمادات النهائية. وهذا أيضًا يجعل من المستحيل الحصول على الجوائز والإنجازات، على الرغم من أن معظم المشترين ربما يعلقون على جانب "اللعبة غير قابلة للعب بشكل أساسي". ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن الوضع السهل للتغلب على جميع الأوضاع السهلة، فهذا هو الوضع المناسب. كان بإمكاننا استخدام هذا الخطأ في Sekiro: Shadows Die Twice أو Cuphead.

هناك تحذير رئيسي واحد هنا يحفظ هذا من أن يصبح قصة ضخمة يمكن مقارنتها بالإطلاق الكارثي للعبة Cyberpunk 2099، والعديد من عمليات إطلاق AAA الأخيرة الأخرى. لن يتم إصدار اللعبة رسميًا في معظم أنحاء العالم حتى 2 فبراير. وستحصل عليها بعض المناطق غدًا، 30 يناير، وهنا يأتي الخطأ. نظرًا لسحر المناطق الزمنية العالمية، فقد وصلنا بالفعل إلى 30 يناير في نيوزيلندا. وهو المكان الذي واجه فيه اللاعبون المشكلة. ومع ذلك، ليس من الصعب جدًا تغيير ساعة نظام Xbox لديك إلى التوقيت النيوزيلندي لتعطيل اللعبة مبكرًا. لا تفعل ذلك. امنح Rocksteady بعض الوقت لإصلاح المشكلة.

ولتحقيق هذه الغاية، يقول المطور أنهم يعملون على حل المشكلة، والذي يتضمن إجراء الصيانة على الخوادم. تحث Rocksteady على الصبر، وتكتب أن الأمر قد يستغرق "عدة ساعات" قبل التعامل معه. طوال هذا الوقت، ستبقى اللعبة غير متصلة بالإنترنت. على أية حال، ينبغي للسفينة أن تصحح نفسها قبل الثاني من فبراير.

هل تبحث عن بطانة فضية؟ نظرًا لأن الخطأ يتخطى الغالبية العظمى من اللعبة، فإن خطر حرق القصة منخفض جدًا خلال الأيام القليلة القادمة. لذا تفضل. قم بزيارة مواقع التواصل الاجتماعي ولوحات الرسائل المفضلة لديك.