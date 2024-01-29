متصفح Arc يصل إلى iPhone كأداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Arc، وهو متصفح تم تصميمه في البداية لنظام التشغيل Mac فقط، تم توسيعه مؤخرًا. أعلنت شركة Browser عن إصدار تجريبي من إصدار Windows الخاص بها الشهر الماضي، واليوم تقدم تجربة Arc إلى iPhone باستخدام Arc Search. وكما يوحي الاسم، يركز التطبيق الجديد على البحث - عندما تفتح التطبيق، تجد لوحة مفاتيح وحقل بحث، وليس مجموعتك المعتادة من علامات التبويب. وبدلاً من مجرد تقديم نتائج بحث بسيطة من Google أو المحرك الذي تختاره، يقوم Arc بمسح الإنترنت بحثًا عن مصادر مختلفة وإنشاء "صفحة لي" تجمع مجموعة من المعلومات حول الاستعلام الذي تريده.

على سبيل المثال، لقد بحثت للتو عن "ماذا حدث في لعبة Detroit Lions؟" وتمت مقابلته بتفاصيل حول تحويل مثير للجدل من نقطتين تم إلغاؤه وكيف أثر في النهاية على نتيجة المباراة، والتي كانت خسارة الأسود بثلاث نقاط. ويتبع ذلك بعض أهم نتائج البحث وردود أفعال الفريق ومزيد من التفاصيل حول الحكام المشاركين في المكالمة المربكة ومشاعر المعجبين والمزيد من الروابط للتعمق فيها.

لا يختلف الأمر عن نوع الملخصات التي تحصل عليها في نتائج بحث الذكاء الاصطناعي التوليدية من Google، ولكن حتى الآن أجد أن النتائج قد تكون ناجحة جدًا أو مفقودة. على سبيل المثال، في استعلام Lions المذكور أعلاه، لم تكن النتيجة النهائية الفعلية للعبة موجودة في أي مكان على الصفحة التي أنشأها Arc. هذه معلومات أساسية جدًا تتوقع رؤيتها في الأعلى. لقد أعادت الاستفسارات الأخرى التي حاولت تقديمها نظرة عامة جيدة ولكن ليس الكثير من التفاصيل العميقة، وفي بعض الأحيان لم تكن هناك روابط أخرى للنقر عليها لمواصلة البحث. لقد بدا ذلك غريبًا، لأن النتائج التي تلقيتها كانت بعيدة عن أن تكون شاملة.

إذا لم تكن مهتمًا بهذا النوع من صفحات الملخصات، فلا يزال بإمكانك كتابة استعلام والضغط على الزر "انتقال" على لوحة المفاتيح للبحث في Google؛ لن تحصل على صفحات الملخص التي تم إنشاؤها بواسطة Arc إلا إذا قمت بالنقر فوق الزر "التصفح نيابةً عني". يمكنك أيضًا وضع عنوان URL مباشرة في حقل البحث والانتقال مباشرة إلى الموقع إذا كنت ترغب في ذلك. مثل متصفح Arc لسطح المكتب، يقوم تطبيق Arc Search بأرشفة علامات التبويب الخاصة بك بعد 24 ساعة حتى لا تقوم بتجميع سجل لا ينتهي من المواقع التي لن تعود إليها (يمكنك أيضًا اختيار الاحتفاظ بعلامات التبويب كما هي لمدة تصل إلى 30 يومًا، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت مع ما قمت بسحبه). وهناك وضع "قارئ" لطيف مثل الذي ستجده في Safari والذي يزيل الفوضى الموجودة في العديد من مواقع الويب الحديثة لتسهيل قراءة المقالة. كما أنه يحظر أدوات التتبع والإعلانات واللافتات بشكل افتراضي، وهو أمر مفيد جدًا.

مما يمكنني قوله، لا توجد طريقة لمزامنة Arc Search مع متصفح سطح المكتب - لا توجد طريقة لرؤية علامات التبويب المفتوحة من جهاز آخر، ولا أعتقد حتى أن هناك طريقة لتسجيل الدخول إلى Arc Search باستخدام الحساب الذي أنشأته له متصفح سطح المكتب الخاص بك. الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله بعلامات التبويب المفتوحة هو وضع نجمة واحدة حتى لا يتم إغلاقها، ولكن بخلاف ذلك لا توجد إشارات مرجعية أو ميزات "القراءة لاحقًا".

كما يوحي الاسم، فهي طريقة للبحث والعثور على المعلومات التي تحتاجها على هاتفك دون تقديم الأدوات المتوقعة التي ستحصل عليها في متصفح الويب كامل الميزات. وهذا يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لي - فأنا أحب Arc على جهاز Mac الخاص بي، ويبدو أن هذا حتى الآن تجربة أقل فائدة بكثير من الإصدار الكامل من Arc، ناهيك عن Safari أو Chrome على iOS. في حين أن هناك ما يمكن قوله عن البساطة، إلا أنني لا أعتقد أن الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تستحق جعل هذا متصفح الويب الافتراضي للهاتف المحمول.

ومع ذلك، تحب شركة المتصفح نشر الأشياء حتى يتمكن مستخدموها من اختبارها وحثهم عليها واكتشاف ما لا يعمل، لذلك أنا متأكد من أن التكرار والتحسينات ستأتي بسرعة. وتقول الشركة بالفعل إنها تعمل على المزامنة مع سطح المكتب، وتخطط أيضًا لدمج التطبيق مع الميزات الموجودة في تطبيق "Arc Mobile Companion" الذي تم إطلاقه في الربيع الماضي. هذا التطبيق، الذي تمت إزالته الآن من متجر التطبيقات، يعرض لك فقط علامات التبويب التي قمت بفتحها على الأجهزة الأخرى ويرسلها إلى Safari (أو تطبيقات أخرى) للعرض. لذلك من الآمن أن نقول إن تطبيق Arc الجديد سيكون أكثر قدرة قريبًا. وعلى الرغم من أنه ليس شيئًا أرغب في استخدامه كمتصفح افتراضي حتى الآن، فإن رؤية Arc الملتوية حول كيفية عمل المتصفح كافية بالنسبة لي لمراقبته ومعرفة كيفية نموه.