عودة المسبار القمري الياباني SLIM إلى الحياة بعد هبوطه رأسًا على عقب

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن مركبة الهبوط القمرية اليابانية استعادت طاقتها بعد تسعة أيام كاملة من هبوطها على سطح القمر بشكل مقلوب تقريبًا وتم إيقاف تشغيلها بعد ذلك. سمح التغيير في موضع الشمس للألواح الشمسية باستقبال الضوء وشحن بطارية المسبار، مما سمح لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية بإعادة الاتصال.

كانت الأمور تبدو رهيبة بعد وقت قصير من هبوط SLIM (Smart Lander for Investigating Moon). ولاحظت الوكالة على الفور مشكلة في توليد الطاقة، لكنها تمكنت من إطلاق زوج من المسبار على سطح القمر. التقطت مركبة الرحلات القمرية 2 (LEV-2) صورة مذهلة لـ SLIM، أظهرت أنها مقلوبة رأسًا على عقب وألواحها متجهة بعيدًا عن الشمس. وتبين أن السبب هو خلل في المحرك الرئيسي.



واعتقدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن هناك فرصة لأن يتمكن المسبار من التعافي بمجرد توجيه أشعة الشمس نحو الألواح الشمسية، وهذا بالضبط ما حدث. وبعد وقت قصير من استعادة الطاقة، التقطت صورة أخرى لتشكيل صخري تم تصويره مسبقًا يسمى "لعبة القلطي" باستخدام كاميرا طيفية متعددة النطاقات. ويستهدف الفريق أيضًا العديد من الصخور الأخرى التي تحمل أسماء تحمل طابع الكلاب، بما في ذلك "سانت برنارد" و"بولدوج" و"شيباينو".

ربما بدا الهبوط المقلوب وكأنه خطأ غير قابل للإصلاح، ولكن يبدو أن المهمة يمكن أن تستمر الآن بشكل أو بآخر كما هو مخطط لها. بينما يستكشف LEV-2، الذي يبلغ حجمه حجم لعبة البيسبول، السطح (ينقل البيانات عبر مسبار LEV-1، الذي يحتوي أيضًا على كاميرتين)، سوف يحصل SLIM على كل ما يستطيع الحصول عليه من العلوم.

على أية حال، اعتبرت المهمة ناجحة بالفعل، حيث كان الهدف الأساسي هو الهبوط الدقيق. لقد فعلت ذلك بالضبط، حيث أصابت مكانًا على بعد 55 مترًا (180 قدمًا) فقط من هدفها. من غير المعروف إلى متى يمكن لـ SLIM أن يعمل، لأنه لم يتم تصميمه أبدًا للبقاء على قيد الحياة في ليلة مشمسة وستحدث الليلة التالية يوم الخميس