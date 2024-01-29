الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بمقر الجامعة العربية.. السعودية تشارك في اجتماع لجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة

الجامعه العربية
الجامعه العربية

شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، الذي يعقد على مدى يومين، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الشؤون القانونية"، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة.

 

ويأتي الاجتماع في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لعام 2023، والإعداد للبرامج والمشاريع المشتركة المستهدف تنفيذها بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة وليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتربية والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، التي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.

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