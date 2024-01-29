رضا هيكل: نبني جيلا جديدا لمنتخب الطائرة وهدفنا تحقيق نتائج مشرفة لمصر

أكد رضا هيكل قائد منتخب مصر للكرة الطائرة أن المنتخب شارك في تصفيات المنطقة الخامسة بعناصر عديدة من الشباب وهي خطوة مهمة من الاتحاد المصري للكرة الطائرة لبناء جيل جديد.

وقال هيكل في تصريحات عقب تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة و التأهل لدورة الألعاب الإفريقية : أن نبني جيلًا جديدا هي خطوة هامة خاصة أن الأندية في مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة ، تصفيات المنطقة الخامسة كانت فرصة لهؤلاء الشباب لمنحهم الخبرة قبل المشاركة في منافسات كبرى مثل دورة الألعاب الإفريقية و الأولمبياد.

وواصل أن المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة مشددًا في الوقت نفسه على أن منتخب مصر يسير على النهج الصحيح في الفترة الأخيرة وهو مانتج عنه التتويج ببطولة إفريقيا و التأهل للأولمبياد.

وأتم هيكل تصريحاته : نتمنى مواصلة تحقيق النتائج المشرفة لمصر في كافة المنافسات التي نشارك بها.

وتمكن المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة من تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز أمس على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.