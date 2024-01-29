بحجم أعمال 4 مليارات جنيه سنويًا.. سيكونس تكشف عن خطط التوسع في مصر والشرق الأوسط

أعلنت سيكونس، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات السحابية وأنظمة التفاعل مع العملاء، عن أبرز الإنجازات التي حققتها في مصر والمنطقة، واستراتيجيتها للنمو والتوسّع عالميًا، وقد كشفت الشركة عن حجم استثماراتها، والتي تبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا.

وتستهدف سيكونس من خلال منصتها الخاصة للاتصال التوسع في خدماتها المبتكرة التي تشمل حلول الاتصالات والرسائل النصية والخدمات الصوتية والإشعارات الفورية وتطبيقات المراسلة الأخرى، وذلك اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في قطاع الاتصالات، كجزء من خطتها الاستراتيجية في السنوات الخمس المقبلة.

وبخبرة ممتدة لأكثر من 13 عامًا، نجحت سيكونس أن تصبح واحدة من كبرى الشركات في مجالها، حيث تمكّن عملاءها من مؤسسات تجارية ومطورين وشركات ناشئة من التواصل مع قاعدة عملاء عالمية وتوسيع حجم أعمالها وفتح مزيد من الفرص، وقد وصل عدد عملاء سيكونس إلى أكثر من 1200 مؤسسة في أكثر من 150 دولة عبر مكاتبها المنتشرة في 6 دول.

قال كريم خورشيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيكونس: "سيكونس هي قصة نجاح شركة مصرية، بتاريخ يمتد لأكثر من 13 عامًا، استطعنا خلالها من تحقيق قيمة مضافة للمجتمعات التي نعمل بها، من خلال خلق 270 فرصة عمل في المنطقة، بهدف تعزيز التوظيف وتنمية المهارات بالسوق المصري ونفخر أن 70% من إدارة سيكونس من الكوادر المصرية."

وأضاف خورشيد: "نعتز بالدور الذي تقدمه سيكونس في دعم قطاع الاتصالات، حيث تلعب الشركة دورًا محوريًا في دفع خطة التحول الرقمي في مصر من خلال مشاركتنا في مبادرة "مصر الرقمية" لتسهيل التقدم التكنولوجي، وتمكين الشركات من التحول الرقمي، وهما عنصرين نرتكز عليهما الآن ونعتبرهما من أولوياتنا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للمساهمة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي".

تابع أحمد شبراوي، رئيس قسم البحث والتطوير بشركة سيكونس، بأن الشركة لعبت دورًا حيويًا في اعتماد التقنيات الحديثة والمساهمة في التقدم التكنولوجي مؤخرًا، وأضاف: "سيكونس تستهدف دائمًا البقاء في صدارة شركات التكنولوجيا، مدفوعة بالابتكار الدائم المعزز بالتواصل الفعال، وهو أمر لا يتعلق فقط باعتماد التقنيات الجديدة، بل بالطريقة التي نتصل ونتواصل بها." وأشار شبراوي إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتنويع محفظة خدماتها، لتغطي مجموعة كاملة من الحلول تشمل التطبيقات وواجهات برمجيات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.