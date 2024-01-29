LG تحصل على جوائز في معرض CES 2024

في معرض CES®️ لهذا العام، تلقت شركة LG Electronics (LG) التكريم بأكثر من 200 جائزة وتقدير لمجموعة واسعة من الابتكارات والتقنيات في فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي والأعمال بين الشركات.

جاء التلفاز SIGNATURE OLED T من LG -وهو أول تلفاز شفاف لاسلكي في العالم بدقة 4K- في الريادة بعدد لا يُحصى من التكريمات باعتباره أفضل تلفاز أو الأفضل على مستوى المعرض بناءً على مجموعة واسعة من النشرات الصحفية.

مع اكتساب LG لسمعة الشركة الرائدة عالميًا في تقنية OLED، تواصل الشركة تأكيد هيمنتها في CES، لتحصل على أفضل الجوائز والتكريمات في المجال لأحدث مجموعاتها من تلفاز OLED، بما في ذلك التلفاز SIGNATURE OLED T المذكور سابقًا وأجهزة التلفاز evo M4 وG4 وC4 بتقنية OLED. بالاعتماد على التقنية اللاسلكية التي تم إدخالها في تلفاز العام الماضي M3، يُعتبر التلفاز LG SIGNATURE OLED T بقياس 77 بوصة هو الخطوة التالية في تطور تقنية التلفاز OLED وقد تلقى التكريم من كبرى المنشورات في مجال التقنية، بما في ذلك CNET وDigital Trends وTechRadar وTom’s Guide وForbes وThe Verge وWirecutter وPCMag وMashable.

تتميز سلسلة evo بتقنية OLED من شركة LG بمعدل تحديث جديد بقدرة 144 هرتز والمعالج Alpha 11 بالذكاء الاصطناعي من الشركة وقد لقيت الإعجاب أيضًا من CNET، وTechRadar Pro، وPCGamer وBGR. كما أبرز موقع Digital Trends شاشة الألعاب 32GS95UE بتقنية UltraGear OLED من LG في مجموعتها المعروضة من أفضل الشاشات التي تظهر في معرض CES 2024، مع الإشارة إلى قدرتها الفريدة على التنقل بين مستوى الدقة 4K عند معدل 240 هرتز وFHD عند معدل 480 هرتز بالضغط على زر.

استحوذت شركة LG أيضًا على أوسمة من أفضل المنشورات مثل USA Today وTom’s Guide لمنتجها الشامل الجديد Wash Combo™️ بتقنية Heatpump™️. في إطار التزام LG بعالم أكثر حفاظًا على البيئة، يستخدم Wash Combo الجديد طاقة أقل بمقدار 60 في المائة بالمقارنة مع الطراز المجهز بتهوية.1لقد تلقى الجهاز المنزلي المتطور تقديرًا واسعًا على تصميمه المكتنز من دون تهوية وقدرته على إكمال دورة غسيل وتجفيف في أقل من ساعتين.

وقع الاختيار على ’طقم UP العام‘ من LG ليفوز بجوائز Reviewed الخاصة بتجهيزات المعاقين في معرض CES 2024، وهو عبارة عن مجموعة من الملحقات والإضافات المبتكرة للأجهزة المنزلية التي تتبع تصميمًا عامًا والتي تم تصنيعها لتحسين القدرة على استخدامها من جانب من لديهم صعوبات بدنية. لقد تلقى التقدير أيضًا ضمن أفضل منتجات التصميم المنزلي من Apartment Therapy في معرض CES 2024.

في إطار برنامج جوائز الابتكار في معرض CES من جمعية تقنيات المستهلكين فقط، حصلت شركة LG على 34 جائزة خاصة بالابتكار من CES، بما في ذلك جائزتا أفضل ابتكار للتلفاز LG 4K Transparent OLED T و4K OLED Zero Connect (M4) بقياس 83 بوصة.