حازم حسني يكرم المندوب الفني للإتحاد الدولي للرماية

كرم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية حكام بطولة العالم للرماية وعلى رأسهم السلوفينى روبرت فيرينشاك المندوب الفني للإتحاد الدولي للرماية على هامش منافسات اليوم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للرماية للمسدس والبندقية والبندقية خرطوش في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه اشاد اللواء حازم حسني بمستوى التحكيم في البطولة والذي كان أحد أسباب نجاح البطولة مؤكدا أن الاتحاد الدولى يبذل مجهودا كبيراً للارتقاء بمستوى التحكيم في لعبة الرماية.

على الجانب الأخر أشاد السولفينى روبرت فيرنشاك بالامكانيات الكبيرة التى تتمتع بيها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يتواجد بها ميادين الرماية بالاضافة لحسن التنظيم والاستقبال مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على مصر تنظيم الأحداث الرياضية الكبري.