رابط شغال..نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

أيام قليلة باتت تفصلنا عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لـ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، حيث انتهت أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى، على أن تستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب بعدها للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم وجهت بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية في أثناء عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية كما ناشدت مقدري الدرجات بحصولهم على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسرع لتلاشي الأخطاء التي قد تحدث أثناء عملية التصحيح أو الرصد.

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اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمي، للمرة الأولى تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطاب صفوف النقل إلكترونيا.

وأكدت المديرية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل هدفها معرفة مستويات الطلاب والتحصيل الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن الدرجات التى يحصل عليها للطالب مكملة لدرجات الترم الثاني ونهاية العام ومن ثم تحدد حالات الطالب ناجح أم راسب بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أن أى درجة يحصل عليها الطالب بالترم الأول للتعرف على نقاط القوة والضعف من أجل تحسينها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140