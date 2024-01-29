جامعة أسيوط تشارك الشرطة في عيدها الـ72 بزيارة معرض المعدات بأكاديمية الشرطة

شاركت جامعة أسيوط في احتفالات وزارة الداخلية بعيدها السنوي 72 للشرطة المصرية 2024، وزيارة معرض معدات، وأجهزة الشرطة ؛ بأكاديمية الشرطة الذي نظمته وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مها حسن مدير إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على توعية الشباب بالعملية الأمنية، والمهام المنوطة برجال الشرطة، وتصدير الانطباع الإيجابي عن هيئة الشرطة، وتعريغهم بما تذخر به من إمكانيات لوجستية؛ جعلتها قبلة التدريب الأمني المتخصص على المستويين الإقليمي، والدولي، لافتاً إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز روح الولاء للوطن لدى الشباب، وتوطيد جسور الثقة، والتعامل البناء بين أجهزة الشرطة، والشباب، موجهاً في ذلك؛ تحية إعزاز ، وتقدير لرجال الشرطة، وشهدائها الأبرار؛ بمناسبة العيد ال٧٢ للشرطة المصرية، والذي يعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات، و بطولات رجال الشرطة البواسل.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بمشاركة أبناء الجامعة في مختلف المحافل الوطنية، والتي تعكس ما يتمتعون به من حس وطني صادق، ووعي متميز بكافة القضايا الوطنية التي تواجه الدولة المصرية.

شهد المعرض؛ مشاركة لفيف من القيادات الأمنية، ورجال الشرطة، وممثلي المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب وفود طلابية للكثير من الجامعات، والكليات العسكرية، والمعاهد الأزهرية، والمدارس، وعدد من ممثلي الكنيسة المصرية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية، والصحفية، والرياضيين، والفنانين، وأسر الشهداء، ومصابي الشرطة، والضباط.

وتضمن المعرض؛ أحدث الأجهزة الأمنية، والمعدات؛ من سيارات مدرعة، وسيارات الإغاثة، والمرور، وسيارات التدخل السريع، بالإضافة إلى أحدث سيارات الحماية المدنية، ولنشات لقوات الإنقاذ النهري، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى عددٍ من العروض للخيل، والكلاب البوليسية، كما تم توزيع بعض للهدايا التذكارية على الوفود الطلابية المشاركة، احتفالاً بالعيد ٧٢ للشرطة المصرية.

وشارك من الجامعة، الطلاب؛ مصطفى شاكر بالفرقة الرابعة كلية الطب، ورئيس اتحاد طلاب الكلية، والطالب كريم محمد بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، ورئيس اللجنة الرياضية على مستوي الجامعة، وأبانوب سامي بالفرقة الثالثة كلية التربية، وإشراف الأستاذ حسن جاد أحمد أخصائي إدارة إعداد القادة، والمشرف المرافق للطلاب.