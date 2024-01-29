جددي سفرتك وحضري لفائف الدجاج بالجبنة والصوص الهندي

لفائف الدجاج بالجبنة من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها في العزائم، فتميز بمذاقها اللذيذ وحشوها بالجبن الكريمي مع الشيدر الشهيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

لفائف الدجاج

طريقة عمل لفائف الدجاج بالجبنة

المقادير

- صدر الدجاج : 2 شريحة (المنزوع من العظم)

- جبنة شيدر : ربع كوب (مقطعة شرائح)

- الجبن الكريمي : ملعقتان كبيرتان (الناعم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذابة)

- صلصة تشوتني : ملعقتان صغيرتان (صلصة من أصل هندي تصنع من الخضار أو الفاكهة مع البهارات والخل والسكر)

طريقة التحضير

1. غطي مقلاة للطبخ بورقة ألمنيوم وادهني الورقة بالزيت أو الدهن.

2. اجعلي شرائح الدجاج بسمك ربع إنش.

3. امزجي جبنة الشيدر مع الجبنة الكريمية الناعمة، وافرديها فوق قطع الدجاج، لفي الشرائح، واغرزي فيها عود أسنان نظيف لتبقى الشريحة ملفوفة وثابتة وضعيها في المقلاة.

4. امزجي الزبدة وصلصة التشوتني، وادهني الدجاج الملفوف، واطبخيها في الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة من 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تنضج.