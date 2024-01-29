بوروندي.. نمو الاقتصاد فى بنسبة 4.3% في عام 2024 مدعوما بالزراعة

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي "من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في بوروندي، مدعوما بالإنتاج الزراعي القوي والاستثمار الإنتاجي والإصلاحات الجارية ".

وأضاف الصندوق، خلال بيان اصدره اليوم الاثنين، أن نقص السلع أعاق النشاط الاقتصادي في عام 2023.

وتعتمد بوروندي التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة اعتمادا كبيرا على عائدات الزراعة وخاصة من الشاي والقهوة.

وعانى اقتصاد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من نقص في العملة الصعبة بعد أزمة سياسية عام 2015 دفعت المانحين إلى تعليق المساعدات.

بينما تأثر الاقتصاد في عام 2022 بالعواقب التضخمية للصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

ثم وافق الاتحاد الأوروبي على استئناف الدعم المالي، في حين تعهدت الولايات المتحدة أيضا بتقديم المساعدات.

بحلول نهاية عام 2023 ، بلغت احتياطيات بوروندي من النقد الأجنبي 96.4 مليون دولار ، أو 0.8 شهر من تغطية الواردات

وأعطت التدفقات الداخلة من التحويلات وصادرات الذهب بعض الراحة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

هاجمت جماعة مسلحين ما لا يقل عن 20 شخصا، وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندي مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الهجوم، وتبنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما، أن من بين القتلى في الغارة التي وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.

وقالت جماعة ريد تابارا، التي تقاتل حكومة بوروندي من قواعدها في شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" إنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.

وكان سكان محليون سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.