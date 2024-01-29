عودة شركة الطيران المتعثرة في جنوب افريقيا للسفر عبر القارات

عادت الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، التي كانت ذات يوم عملاقة في مجال الطيران الأفريقي، إلى السوق العابرة للقارات ، ولكن لا تزال هناك شكوك حول جدواها المالية.

لقد اختفى من سمائنا تماما في سبتمبر 2020 ، بعد أن وقع ضحية ليس فقط ل Covid ولكن أيضا لمرض آخر ابتليت به بعض شركات النقل الأخرى التي تديرها الدولة، الفساد وسوء الإدارة.

قد يكون على وشك البيع الذي من شأنه أن يرى كونسورتيوم خاص يأخذ حصة الأغلبية في الأعمال التجارية.

ومع ذلك، فإن تعاملها مع الشؤون المالية تعرض مؤخرا لانتقادات شديدة من قبل هيئة مراقبة الإنفاق العام في البلاد.

في تقرير لاذع ، قال المراجع العام تساكاني مالوليكي إن البيانات المالية التي وضعتها SAA والتي يرجع تاريخها إلى السنة المالية 2018-19 تفتقر إلى المصداقية.

سجلت شركة الطيران خسائر في السنوات الأربع من عام 2018 بلغت 1.2 مليار دولار (مليار جنيه إسترليني).

لكن الرئيس التنفيذي المؤقت جون لامولا قال إن هذا لا يعكس الوضع الحالي لشركة الطيران التي تخضع لإدارة جديدة.

وقال إن الوضع تحسن في السنة المالية الأخيرة ، حيث تعمل شركة الطيران الآن "على الموارد المالية الناتجة عن عملياتها الخاصة".

قرب نهاية العام الماضي ، في إشارة إلى أن SAA تريد أن تكون لاعبا رئيسيا مرة أخرى ، أعادت فتح طرقها من كيب تاون وجوهانسبرغ إلى ساو باولو ، البرازيل. والآن تبيع تذاكر الرحلات الجوية إلى بيرث ، أستراليا.

وهذه هي أولى وجهات الشركة للرحلات الطويلة منذ ثلاث سنوات. لقد عادت في سبتمبر 2021 ، محققة ربحا مفاجئا يخدم عددا محدودا من الوجهات الأفريقية بعد الخروج من عملية إنقاذ الأعمال الطوعية.

كانت هذه عملية شهدت وضع شركة الطيران تحت الإشراف المؤقت للخبراء الذين طلب منهم إعادة الشركة إلى صحتها المالية.

قلصوا الأسطول من 44 طائرة إلى ست طائرات وركزوا على السوق الأفريقية، وهي الآن تهدف إلى أبعد من ذلك.

قال لامولا لبي بي سي، إن "كان اختيار ساو باولو نتيجة لتحليل دقيق للغاية لأبحاث الاقتصاد والسوق" .

وأضاف أن الرحلات العابرة للقارات تأمل في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين كأعضاء في بريكس، وهي مجموعة متنامية من الاقتصادات الناشئة التي تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

قبل جائحة كوفيد ، قامت SAA بتشغيل خمسة طرق أخرى عابرة للقارات من جوهانسبرج إلى وجهات بما في ذلك نيويورك وهونغ كونغ.

هذا الطريق يلخص الهيبة التي كانت ترافق شركة الطيران. واجهت SAA ، التي كانت الأكبر في إفريقيا ، تحديات عميقة في العقد الماضي.

ويوضح لامولا: "من المعروف أن الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا مرت بعملية في جنوب إفريقيا تسمى "الاستيلاء على الدولة" ، حيث توجد حوادث فساد مسجلة جيدا ميزت حياة شركة الطيران" ، مضيفا أن التحقيقات مستمرة.

أظهر تحقيق رسمي في الاستيلاء على الدولة صدر في بداية عام 2022 أن شركة الطيران قد دمرت بسبب الفساد بين عامي 2012 و 2017.

نتيجة لسوء الإدارة ، اضطر SAA إلى الاعتماد كليا على المساعدة المالية الحكومية على مدى فترة 10 سنوات للبقاء واقفا على قدميه ، وهو وضع تفاقم بسبب Covid.

قال وزير الشركات العامة برافين جوردان، إن في تلك الفترة، كان على الحكومة أن تضع حوالي 40 مليار راند (2.2 مليار دولار) في SAA ".

لقد تم تشغيله بخسارة منذ عام 2011.

تم وضع الناقل الوطني تحت الإنقاذ التجاري الطوعي في عام 2019 لحمايته من الإفلاس.