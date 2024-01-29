مدرب منتخب الطائرة: لدينا خطة للنزول بالأعمار السنية والتصفيات الأفريقية كانت فرصة الشباب

أكد أحمد سمير المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال أن الجميع بالمنتخب كان يستهدف تحقيق المركز الأول بتصفيات لمنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية ، وهي التصفيات التي أقيمت على أرض مصر و بالفعل نجح منتخب الفراعنة في ذلك .

وتابع : كان تركيزنا على مباراة كينيا بشكل أكبر من مباراة بوروندي خاصة أن منتخب كينيا يتمتع بعدد من العناصر المميزة كما أنها فرصة مهمة للاعبينا الشباب أن يكتسبوا خبرة من خلال هذه المواجهات قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

وأضاف : تصفيات المنطقة الخامسة كانت فرصة جيدة للاعبينا الشباب أن يكتسبوا خبرة خاصة أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر لديه خطة للنزول بالأعمار السنية للمنتخب الوطني مع وجود عناصر الخبرة الأساسية في المنتخب .

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد معسكرات مغلقة استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية وقد تشهد قائمة المنتخب ضم أسماء جديدة لم تتواجد في قائمة المنتخب بتصفيات المنطقة الخامسة.

وتمكن المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة من تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز أمس على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.