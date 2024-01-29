صيادلة الإسكندرية تحذر من انتشار أحد إعلانات بيع الأدوية عبر الإنترنت
أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيان عاجل تحذر فيه من انتشار احد الإعلانات لأحدي الصفحات ببيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت هذه الأيام و الذ ى وصف هذه الممارسات بالجريمة و متاجرة بصحة المواطنين لما في ذلك من انعدام تام لمامونية الدواء و تخزينه ونقله.
واكد البيان ان نقابة صيادلة الاسكندرية لم تدخر جهدا و لازالت تعمل مع الجهات الرقابية و المعنية من أجل الحد منها و محاسبة القائمين علي هذه الصفحات ، حيث قامت النقابة سابقا بمخاطبة مباحث الانترنت
و جهاز حماية المستهلك في 2020 و تابعت معهم حتى تم إغلاق إحدي الصفحات (مزمن) إضافة الي القبض علي القائمين عليها في أكتوبر 2020 ..
ثم قاموا بفتح صفحة جديدة و عمل اعلانات لهم بكثافة هذه الأيام و تم ارسالها رسميا للجهات المعنية للقيام بدورها الرقابي للإيقاف الفوري و الحد من هذه التطبيقات .. وجاري متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام من النقابة العامة للصيادلة و نقابة صيادلة الاسكندرية ضد هذه التطبيقات.
وأضاف البيان اخيرا ،، فاننا نحذر بشده كافة المواطنين من التعامل معهم لما في ذلك من خطورة على صحتهم و تهيب النقابة بالصيدليات عدم الاشتراك مع اي من هذه التطبيقات و نشكر للزملاء دعمهم و تعاونهم في هذه التحديات الجسيمة التي نواجهها سويا