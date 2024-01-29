الغرقة التجارية بالاسكندرية تحذر من رئيس شعبة مزيف

فى سابقة هى الأولى من نوعها جذرت الغرفة التجارية المصرية من تعامل وسائل الاعلام مع رئيس شعبة مزيف حيث أصدرت الغرفة بيانا عاجلا منتصف الليل أكدت خلالة أنه تلاحظ للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ما تبثه بعض المواقع الإعلامية من تصريحات صحفية صادرة عن المدعو حازم مصطفى السيد المنوفي، والذي يدعي على غير الحقيقة أنه رئيس شعبة المواد الغذائية وعضو اتحاد الغرف التجارية بغرض استعراض آراء شخصية نابعة عن انطباعته الشخصية.

وأضاف البيان أن المذكور لا يمثل الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولا الشعب التجارية ولا اللجان النوعية، ولا يجوز له التحدث بالنيابة عن تلك الجهات وأن غرفة الإسكندرية في سبيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدعو

واكد البيان أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تهيب كل وسائل الإعلام والمواقع الصحفية بتحري هوية من تستضيفهم أو تأخذ من خلالهم تصريحات صحفية، من خلال التواصل مع الجهات التي يدعي المذكور انتسابه لها، وأن تتوخى الدقة والمصداقية فيما يتم طرحه من تصريحات في هذه المرحلة الحرجة .