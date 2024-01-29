أمازون للبيع.. للبيع مقابل 2.3 مليون دولار

يمتلك جيف بيزوس عقارات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، ولكن منزلًا واحدًا مرتبطًا بمؤسس أمازون قد وصل للتو إلى السوق مقابل 2.3 مليون دولار.

يعد المنزل الواقع في بلفيو بواشنطن جزءًا أساسيًا من تاريخ أمازون. كان ذلك في مرآب ذلك المنزل الذي كان يستأجره في الوقت الذي أنشأ فيه بيزوس شركة أمازون، التي كانت آنذاك بائعة كتب عبر الإنترنت، في عام 1994.

أسس بيزوس شركة أمازون عام 1994، وهو في الثلاثين من عمره، في مرآب هذا المنزل.

واستأجر بيزوس وزوجته السابقة ماكنزي سكوت المنزل بعد انتقالهما إلى واشنطن.



وبحسب ما ورد دفعوا 890 دولارًا شهريًا إيجارًا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2011.

في الواقع، نال المنزل إعجاب بيزوس جزئيًا لأنه أراد أن يكون قادرًا على التباهي ببناء شركة ناشئة من المرآب، وفقًا لتقاليد وادي السيليكون، وفقًا للمجلة.

من غير الواضح ما إذا كان المرآب قد تغير بشكل كبير في عملية التجديد، كما يقول وكيل القائمة لين شين من Sea to Sky Realty.

تم بناؤه عام 1954 ولكن تم تجديده في عام 2001، وفقًا لقائمة Zillow الخاصة به.

تم بيعها مقابل 182 ألف دولار في عام 1998؛ 375.000 دولار في عام 2005؛ 620 ألف دولار في عام 2009؛ وآخرها 1.53 مليون دولار في عام 2019، وفقًا لـ Zillow. لقد وصلت إلى السوق بسعر طلب يبلغ حوالي 2.3 مليون دولار في 18 يناير.

على الرغم من أنه منزل أكثر تواضعًا بكثير من أي من مساكن بيزوس الحديثة، فمن الآمن أن نقول إن هذا المنزل كان مفتاحًا لبناء مليارات بيزوس - 183 مليار دولار على وجه الدقة.