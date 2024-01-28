دعاوى قضائية ضد آبل وجوجل وأمازون وميتا بتهمة الاحتكار وغرامات ضخمة

بعد تحقيق مطول، من المقرر أن ترفع وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار.

وتزعم الإدارة أن شركة آبل تستخدم قيود الأجهزة والبرامج التي تجعل من الصعب على الشركات المنافسة التنافس مع أجهزة آيفون وآيباد.

إذا تم المضي قدمًا في تقديم الطلب، فهذا يعني أن كل شركة من شركات التكنولوجيا "الأربع الكبرى" - أمازون وميتا وجوجل وأبل - ستتم مقاضاتها من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ممارسات تجارية احتكارية.

مع استمرار نمو السوق الرقمية، قامت العديد من البلدان، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا، إما بإدخال أو التخطيط لإدخال تشريعات منافسة خاصة بشركات التكنولوجيا.

ولكن ما هي قوانين مكافحة الاحتكار؟ وكيف يخترقها عمالقة التكنولوجيا؟

ما هي قوانين مكافحة الاحتكار؟

نشأت قوانين مكافحة الاحتكار مع قانون شيرمان الأمريكي لمكافحة الاحتكار لعام 1890. ويحظر هذا القانون الترتيبات التجارية التي تقيد التجارة، ويحظر محاولات الاحتكار.

مع مرور الوقت، تطور قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار إلى ما يعرف اليوم بقوانين مكافحة الاحتكار، والتي تم اعتمادها في البلدان في جميع أنحاء العالم.

يتم تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار على المستويات المحلية، وتتعلق مزاعم انتهاك هذه القوانين بالأسواق المحلية. تحظر هذه القوانين - المعروفة أيضًا بقوانين المنافسة - الممارسات التجارية التي تشجع الاحتكارات غير العادلة وتخنق المنافسة وتعزز الهيمنة أو السلطة.

في السنوات الأخيرة، خضعت المنتجات التكنولوجية - سواء كانت تطبيقات أو منتجات مادية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر - لقدر هائل من التدقيق. تركز الدعوات المطالبة بتنظيم تطوير واستخدام التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تحظى الممارسات التجارية لعمالقة التكنولوجيا باهتمام أقل من الرأي العام. لذلك من الجدير بالذكر أن دعاوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد الشركات الأربع الكبرى تركز على الشركات، وليس منتجاتها فقط.

والادعاء هو أن هذه الشركات تركز السوق وبالتالي تفرض زيادات أعلى على سلعها وخدماتها، في حين أن لديها حافزًا أقل للابتكار بطرق تفيد المستهلكين.

كيف ينتهك عمالقة التكنولوجيا قوانين مكافحة الاحتكار؟

ومن بين الشركات الأربع الكبرى، فإن شركة أبل ليست الأولى التي تتهم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

في العقد الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة جوجل بقيمة إجمالية قدرها 8.25 مليار يورو بسبب ثلاثة انتهاكات منفصلة لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق هذه القضايا بإساءة استخدام Google Shopping للإضرار بالمنافسين في عام 2017، والهيمنة غير العادلة على سوق أنظمة التشغيل أندرويد في عام 2018، والممارسات المسيئة في الإعلان عبر الإنترنت في عام 2019. وتمثل الأعمال الإعلانية 80% من دخل جوجل.

في حين أن جوجل وشركتها الأم ألفابت قامتا بسن بعض التغييرات على ممارساتهما بعد أحكام الاتحاد الأوروبي، إلا أن جوجل لم تدفع حتى الآن هذه الغرامات وتواصل الاستئناف عليها في حالات مختلفة.

وفي عام 2020، رفعت وزارة العدل الأمريكية أيضًا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل لاحتكارها العديد من منتجات تكنولوجيا الإعلان الرقمي.

تزعم الدعوى القضائية الجارية أن Google احتكرت "مكدس تكنولوجيا الإعلان" - وهي التقنيات الرئيسية التي يستخدمها الناشرون والمعلنون لبيع وشراء الإعلانات. يُزعم أن Google قامت بتحييد أو القضاء على منافسي تكنولوجيا الإعلان من خلال عمليات الاستحواذ، مما أجبر الناشرين والمعلنين على استخدام منتجاتها.

وفي عام 2021، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وأكثر من 40 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة ميتا، بدعوى أن شركة التكنولوجيا قضت على المنافسة عن طريق شراء منافسيها.

أكبر عمليتي شراء قيد التدقيق هما Instagram، الذي تم شراؤه مقابل مليار دولار أمريكي في عام 2013، وWhatsApp، الذي تم شراؤه مقابل 19 مليار دولار في عام 2015. وتزعم الدعوى القضائية أن عمليات الشراء هذه قضت على المنافسة التي كان لديها القدرة على تحدي هيمنة Meta.

في عام 2023، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و17 مدعيًا عامًا دعوى قضائية ضد أمازون، زاعمين أن شركة التكنولوجيا استخدمت استراتيجيات غير عادلة وغير تنافسية للحفاظ على مكانة مهيمنة في السوق.

ولا تزال الدعاوى القضائية الأمريكية ضد جوجل وميتا وأمازون مستمرة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.

ماذا تفعل أستراليا لحماية المستهلكين؟

كما قامت الحكومة الفيدرالية الأسترالية بالتحقيق في الأمر آل عمالقة التكنولوجيا. منذ عام 2021، قامت الحكومة بالتحقيق في الأساليب التشريعية لحماية المستهلكين الأستراليين.

أحد الأمثلة على ذلك هو مدونة مساومة وسائل الإعلام الإخبارية الخاصة بلجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC). يتطلب القانون من المنصات الرقمية العاملة في أستراليا تعويض ناشري الأخبار المحليين عن استخدام محتواهم.

على الرغم من هذه التطورات، يشير تشاندني جوبتا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير السياسة الرقمية في مركز أبحاث سياسة المستهلك: "هناك ثغرات في كل من قوانين الخصوصية الأسترالية وقانون المستهلك، والتي يمكن أن تترك للأستراليين حماية أقل بكثير عبر الإنترنت مقارنة بالمستهلكين في العالم". الولايات المتحدة ودول أخرى."

أصدرت لجنة المنافسة الأسترالية الأسترالية (ACCC) تقريرها المؤقت الثاني للاستعلام عن خدمات المنصة الرقمية في عام 2021. وتشير نتائج التقرير إلى أن متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple يتمتعان بقوة سوقية كبيرة في توزيع تطبيقات الهاتف المحمول في أستراليا، وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة ذلك. تتضمن أمثلة التدابير التي اقترحتها ACCC زيادة الشفافية وتوفير خيارات أكبر للتطبيقات الافتراضية للمستهلكين.

في عام 2023، تناولت جينا كاس جوتليب، رئيسة لجنة المنافسة والمناخ الأسترالية، علنًا مخاطر الأربعة الكبار. وأشار المفوض إلى عمالقة التكنولوجيا على أنهم "مستحوذون متسلسلون" وأثار مخاوف بشأن إجراءاتهم لتوسيع قوتهم السوقية وحمايتها.

توجد قوانين مكافحة الاحتكار للحفاظ على المنافسة العادلة بين الشركات. إن خرق هذه القوانين يعني أن الشركات تؤثر على السوق على حساب الشركات الأخرى، والتي عادة ما تكون أصغر.

إذا نجحت الحكومات في محاسبة عمالقة التكنولوجيا، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تعريف سوق التكنولوجيا بشكل جذري، مما يفسح المجال أمام منافسة أكثر إنصافًا وممارسات تجارية أكثر أخلاقية.