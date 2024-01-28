X تخطط لتوظيف 100 مشرف محتوى لملء مركز الثقة والأمان الجديد

قال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في X، إن الشركة تخطط لفتح مكتب جديد في أوستن، تكساس لفريق سيكون مخصصًا للإشراف على المحتوى، حسبما ذكرت بلومبرج. وسيركز "مركز التميز للثقة والسلامة"، والذي تخطط الشركة لتوظيف 100 موظف بدوام كامل، في المقام الأول على وقف انتشار مواد الاستغلال الجنسي للأطفال (CSE).

من المقرر أن تدلي ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، بشهادتها أمام الكونجرس يوم الأربعاء في جلسة استماع حول CSE، ونشرت المنصة في نهاية الأسبوع الماضي منشور مدونة حول جهودها للحد من مثل هذه المواد، قائلة إنها "مصممة على جعل X غير مضياف للممثلين الذين تسعى إلى استغلال القاصرين”.

وفقًا لبلومبرج، قال بيناروش: "ليس لدى X خط أعمال يركز على الأطفال، ولكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمواصلة منع المجرمين من استخدام منصتنا في أي توزيع أو تفاعل مع محتوى CSE". وسيقوم الفريق أيضًا بمعالجة مشكلات المحتوى الأخرى، مثل خطاب الكراهية و"المشاركات العنيفة"، وفقًا لبلومبرج. قضى إيلون موسك معظم عامه الأول في X في اتخاذ خطوات لتحويل المنصة إلى معقل "لحرية التعبير"، ودمر فرق الإشراف على المحتوى التي شكلتها تويتر قبل استحواذه عليها.