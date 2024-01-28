Huawei nova Y91 مزودًا بنوتش يشبه iPhone وبطارية ضخمة

أضافت شركة Huawei هاتفًا متوسطًا آخر إلى سلسلة هواتفها الذكية nova اليوم، وهو nova Y91. ولعل أكثر ما يميزه هو النوتش الشبيه بالآيفون. لا يمكن بسهولة تجاهل جزيرة الكاميرا الضخمة الموجودة في الخلف.

يأتي هاتف Huawei nova Y91 مزودًا بشاشة LCD كبيرة تعمل باللمس مقاس 6.95 بوصة بدقة 1080 × 2376 مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 270 هرتز، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 SoC في المقدمة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، ومساحة تخزين ضخمة تمامًا. بطارية بسعة 7000 مللي أمبير يتم شحنها بقوة 22.5 وات باستخدام الطوب الموجود في العلبة.

يوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، تحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام EMUI 13 الخاص بشركة Huawei، ولا يدعم 5G أو Wi-Fi 6. ويحتوي على Bluetooth 5.0 ومنفذ USB-C، ولكن لا يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة. سيكون هاتف nova Y91 متاحًا باللون الفضي Moonlight وStarry Black. تبلغ أبعاده 171.6 × 79.9 × 8.9 ملم ويزن 214 جرامًا. ولا يزال من غير الواضح كم سيكلف هذا الجهاز أو متى سيصبح متاحًا.