ضامن تستهدف تطوير صناعة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي

أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، الشركة المتخصصة في مجال الابتكار في صناعة الدفع الإلكتروني، عن استراتيجيتها للعام الجديد 2024، والتي تستهدف من خلالها تطوير وتغيير الطريقة التي يجري بها الأفراد المعاملات الرقمية، وإطلاق مبادرات لتعزيز الشمول المالي، وقيادة التقدم التكنولوجي، بما يدعم النمو الاقتصادي في السوق المصري.

ومع دخولنا العام الجديد، تظل شركة "ضامن" ملتزمة بفتح آفاق جديدة في مجال الدفع الإلكتروني. تتمحور رؤيتها الاستراتيجية حول ثلاث ركائز أساسية: تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، ودفع التقدم التكنولوجي.



تدرك شركة "ضامن" أن تجربة العميل لها أهمية قصوى في صناعة الدفع الإلكتروني سريع التطور، وفي إطار ذلك أكدت الشركة التزامها بتوفير تجربة سلسة وشخصية لعملائها. ومن خلال البحث والتطوير المستمر، ستقدم "ضامن" ميزات ووظائف مبتكرة تعمل على تبسيط عملية الدفع، مما يجعلها أسرع وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى.

تؤمن شركة "ضامن" إيمانًا راسخًا بأهمية تمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، وتتضمن استراتيجية العام الجديد 2024 مبادرات لتعزيز الشمول المالي، مما يضمن قدرة الأفراد على المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

ومن المقرر أن تكشف "ضامن" خلال العام عن تعاونها مع الحكومات والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين لتطوير حلول من شأنها تمكين العملاء الذين لا يملكون حسابات مصرفية، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار في السوق المصرية.



تستعد الشركة لإطلاق تطبيق "ضامن" الذي يتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المالية بسرعة وسهولة وأمان, باعتبارها شركة تعتمد على التكنولوجيا، مما يجعل "ضامن" تلتزم بالبقاء في الطليعة.

وسوف تستثمر "ضامن" بشكل كبير في البحث والتطوير لتسخير أحدث التطورات التكنولوجية، مما يسهم في إنشاء تدابير أمنية قوية، وتحسين سرعة المعاملات، وتعزيز الموثوقية الشاملة لمنصة الدفع الإلكتروني التابعة لشركة "ضامن".

عبّر المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن"، عن حماسه تجاه استراتيجية العام الجديد قائلاً: "نشعر بتفاؤل كبير بالنمو الذي ينتظرنا ونتطلع لما هو قادم بشغف" وأضاف "التزامنا بتقديم تجربة استثنائية للعملاء ، وتعزيز الشمول المالي، وقيادة التقدم التكنولوجي، سيضعنا في طليعة الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا".

أوضح الملاح، سوف تعمل "ضامن" خلال العام الجديد على استكشاف الشراكات والتعاون الاستراتيجي مع قادة الصناعات والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير الحلول الرائدة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء، فضلاً عن إطلاق تطبيق "ضامن".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن"، نتطلع إلى تمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء الجمهورية، وخلق مستقبل تكون فيه المعاملات الرقمية سلسة وآمنة ومتاحة للجميع.

