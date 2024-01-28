حكاية بنك أبو ظبي الإسلامي

دخل مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتى بين كل من مصرف أبوظبى الإسلامى وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على «البنك الوطنى للتنمية» مصر وكان ذلك عام 2007.

يقدم البنك مجموعة واسعة ومبتكر من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد.

قام البنك باستحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل تلقى أعلى درجات التدريب.

أنشأ مصرف أبو ظبى الإسلامي–مصر الذراع المصرفية الاستثمارية شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال مصر، وشركة أديليس للتأجير التمويلى ADILease، وذراع إدارة الأصول شركة مصرف أبوظبى الإسلامى للاستثمار ADIB_Invist. وبعد عملية الاستحواذ، ارتفع رأس المال المدفوع إلى ما يقرب من سبعة أضعاف من 281 مليون جنيه مصرى إلى 2 مليار جنيه و 4 مليارات جنيه مصرح بها. و قد حقق مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر 1,228 مليون جنيه أرباحًا صافية فى نهاية عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وقد نجح مصرف أبوظبى الإسلامي- مصر فى تأسيس منصة للبيع بالتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمة العملاء فى مختلف القطاعات وتقديم الخدمات التمويلية على المدى المتوسط والطويل. كل هذه الإجراءات مكنت المصرف من بناء محفظة مصرفية ترتكز على قاعدة واسعة من الشركات ذات الريادة المحلية والعالمية العاملة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى قاعدة كبيرة من العملاء الأفراد.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره تأتى منتجات الأصول والخصوم وخدمات الخزانة التى يقدمها المصرف من خلال فريق عمل ملتزم بأعلى معايير الجودة فى مجال خدمة العملاء، حيث يعمل بمصرف أبوظبى الإسلامي–مصر فريق مدرب يضم أكثر من 2300 موظف، يعملون عن كثب لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى احتياجات العملاء والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلال 70 فرع فى كل أنحاء الجمهورية.

من ناحية أخرى، التزم المصرف بدوره نحو دعم التنمية المجتمعية فى مصر، إيمانًا منه بأن النجاح فى الأعمال المصرفية والتنمية المجتمعية هدفان يكملان بعضهما البعض، وحَرص على أن يكون مؤسسة داعمة للمجتمع الذى يعمل به ويضع أنشطة المسئولية المجتمعية على قمة أولوياته والتزاماته. ويفخر بمشاركته الفعالة فى هذه المجالات بالتعاون مع كبرى المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة بمصر وذلك لبناء الجسور نحو مستقبل أكثر أشراقًا. وتأكيدًا لمكانة البنك المتميزة فى القطاع المصرفى فقد فاز بجائزة عديدة مرموقة منها على سبيل المثال لا الحصر

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