منتخب الطائرة يهزم كينيا ويحصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة
حقق منتخب مصر للكرة الطائرة المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.
جاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/23
25/16
25/15
وبذلك يؤكد الفراعنة تأهلهم إلى دور الألعاب الأفريقية التي من المقرر أن تقام مارس المقبل، في مدينة أكرا بدولة غانا.
وكان قد فاز منتخب مصر للرجال على منتخب بوروندي بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة فاز منتخب كينيا على بوروندي أيضًا.
يذكر أن منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة حقق المركز الأول بتصفيات المنطقة الخامسة بعد الفوز على كينيا في مباراتي التصفيات بنتيجة 3/1، وحسمن التأهل أيضًا لدورة الألعاب الأفريقية.
وضمت قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من: ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.