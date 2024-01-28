عاطف عبد اللطيف يسلط الضوء على مدينة سانت كاترين في معرض القاهرة للكتاب





شارك الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء في حفل توقيع كتابه الجديدة "هنا : سانت كاترين ملتقي العالم " (رحلتي في وادي الأسرار ) ضمن أحدث الإصدارات التي تطرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة ال55 كتاب.

وحضر مراسم حفل التوقيع نخبة من الصحفيين والاعلاميين و ممثلي القطاع السياحي بمقر دار حابي للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويسلط الدكتور عاطف عبد اللطيف في كتابه الضوء على تجربته الحياتية في مدينة سانت كاترين الساحرة على مدار 25 عاما وكذلك يبرز أهم المعالم السياحية والدينية بالمدينة والتي ليس لها مثيل في العالم بمنطقة سانت كاترين ملتقي الأديان السماوية ، والتي تعتبر مركزا للسياحة الروحية والدينية وسياحة التأمل .

ويأتي إصدار هذا الكتاب بالتزامن مع قرب افتتاح مشروع التجلي الأعظم الذي تتبناه وتنفذه الدولة بمدينة سانت كاترين ليكون بمثابة نوع من الترويج والدعاية لزيارة هذه المدينة والاستمتاع بجمالها و و التعرف عن قرب على مشروع التجلي الأعظم ويوجه رسالة للعالم لزيارة البقعة الوحيدة على الأرض التي تجلى فيها الله بنوره وهي في مدينة سانت كاترين.

ويعد كتاب رحلتي في وادي الأسرار ضمن اصدار مؤسسة روزاليوسف وتوزيع دار حابي للنشر و إعداد الكاتب الصحفي طارق و هو كتاب فريد من نوعه عن سانت كاترين وتجربة ملهمة يقدمها عاطف عبد اللطيف للشباب كدرس مجاني لكل الاجيال .

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