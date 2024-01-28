زراعة أشجار مثمرة وزينة في مركز مطاي بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في زراعة أشجار مثمرة وزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك في إطار تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة ، لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث ، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ودهان جزوع الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة بطريق القاهرة - أسوان الزراعي في الجانب الشرقي بجوار ميدان الشهيد.

مؤكدا ، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.