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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زراعة أشجار مثمرة وزينة في مركز مطاي بالمنيا

زراعة الأشجار بالمنيا
زراعة الأشجار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في زراعة أشجار مثمرة وزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك في إطار تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة ، لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث ، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ودهان جزوع الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة بطريق القاهرة - أسوان الزراعي في الجانب الشرقي بجوار ميدان الشهيد.

 

مؤكدا ، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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