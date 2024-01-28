هبوط طائرة تركية متجهة للسعودية اضطراريًا بسبب صرخات استغاثة

أفاد موقع HavaSosyalMedya بأن طائرة تابعة لشركة الطيران التركية "بيغاسوس"، متجهة من إسطنبول إلى السعودية، هبطت اضطراريًا في أنطاليا بعد صرخات استغاثة سمعت من مقصورة الأمتعة، وفق روسيا اليوم.

وقال الموقع إنه "أثناء رحلة طائرة إيرباص A321 PC690 من مطار "صبيحة" في إسطنبول إلى الرياض، قيل إن الطاقم سمع صرخات "النجدة" من مقصورة الأمتعة، وقرر الطيارون الهبوط بشكل عاجل بالطائرة في مطار أنطاليا".

وهبطت الطائرة في مطار أنطاليا، ولم تعلق شركة الطيران بعد على الحادث.