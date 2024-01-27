الأرض على موعد مع عاصفة مغناطيسية.. ماذا يحدث لجسم الإنسان ؟

يتوقع الخبراء أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة يوم 23 يناير، وذلك حسبما أعلن خبراء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وتبلغ ذروة العاصفة المغناطيسية في السادسة صباح يوم وحتى الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم، وتضعف من مستوى G1 "أعلى مستوى هو G5".

تأثير العاصفة على صحة الإنسان

حذرت خبيرة روسية من العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة، مؤكدة أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

ومن الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل، بالإضافة إلى النعاس، والبعض الآخر يعاني من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.

وعند حدوث هذه الاضطرابات، يجب اتباع الاتي :

- شرب المزيد من الماء النقي

- مراعاة نظام النوم والراحة

- لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة