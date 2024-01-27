أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم بهدف مثير على الكاميرون بالشوط الأول

أنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول متقدما على نظيره الكاميروني بهدف في المواجهة المقامة بينهما لحساب منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

جاء هدف نيجيريا بتوقيع اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 36 من عمر المباراةبعد خطأ كارثي من مدافع الكاميرون.

تشكيل منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب الكاميرون

حراس المرمى: فابريس أوندوا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.