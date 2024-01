توقف العرض التلفزيوني المباشر للعبة Final Fantasy 14

لم يعد يتم عرض مسلسل تلفزيوني مباشر يعتمد على Final Fantasy 14. لقد توقف المشروع الآن، بحسب دينيش شامداساني، المؤسس المشارك لشركة Hivemind، إحدى شركات الإنتاج المشاركة.

كتب شامداساني على X، كما رصدته Eurogamer: "لقد أخذنا نصًا تجريبيًا رائعًا من تأليف Ben Lustig وJake Thornton جنبًا إلى جنب مع خطة متعددة المواسم قاموا بإنشائها مع المتسابقين في العرض لدينا ولكن تم رفضهم في جميع المجالات". "إن الحجم والنطاق اللازمين للقيام بذلك بشكل صحيح أثبت أنه أكبر من أن يرغب أي شخص في المخاطرة به."

يبدو أن شركة أمازون، التي أنفقت مليار دولار على برنامج تلفزيوني من سلسلة Lord of the Rings والذي اجتذب أعدادًا كبيرة من المشاهدين، لكنها بالكاد أحدثت تغييرًا في روح العصر الثقافي، أصبحت الأقرب إلى تطوير المشروع. من الواضح أنها قررت عدم الانضمام إلى السفينة.



لعب كوفيد -19 أيضًا ضد فرص العرض، وفقًا لكاتب السيناريو ثورنتون. كتب ثورنتون على موقع X: "لقد أخرجناه في الوقت الذي بدأت فيه الاستوديوهات في الضغط على محفظتها".

تم الإعلان عن المسلسل مرة أخرى في عام 2019 كجهد تعاوني بين Hivemind (التي تصنع سلسلة Netflix The Witcher) وSony Pictures Television. على الرغم من أن شركة Sony لا تمتلك حقوق لعبة Final Fantasy - والتي ستكون Square Enix - إلا أن سلسلة Final Fantasy مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ PlayStation.

لقد حققت شركة Sony نجاحًا في تكييف ألعاب PlayStation الأخرى للشاشة الكبيرة والصغيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مثل The Last of Us وUncharted. ولكن يبدو أن تحويل لعبة MMO مترامية الأطراف إلى برنامج تلفزيوني كان أمرًا صعبًا للغاية.

ربما لا يكون من المفيد أن تكون لعبة Final Fantasy 14 الأساسية معروفة بأنها صعبة بعض الشيء. لدرجة أنه يمكن للاعبين الدفع لتخطي أول 80 مستوى والوصول إلى الأشياء الجيدة. يبدو الأمر كما لو كان عليك مشاهدة موسم ونصف من برنامج تلفزيوني قبل أن يبدأ فعليًا. ربما يتعين على Hivemind وSony محاولة تكييف لعبة Final Fantasy بشكل جيد فور إطلاقها، مثل FF16.