ذهبيتان وفضية وبرونزية حصيلة المنتخب المصري في بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث

انهى منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ، خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري ، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى 2024.

وجاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: محمد الجندي بمنافسات الفردي رجال برصيد 1529 نقطة ، ومنتخب الرجال بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبو الفريق المصري وهم: محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل، حيث جاء الفريق في المركز الأول برصيد 4537 نقطة.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق منتخب السيدات بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبات الفريق المصري وهن: ملك اسماعيل ، وهايدي عادل ، واميرة قنديل حيث جاء الفريق في المركز الثاني برصيد 3864 نقطة .

بينما أحرزت ملك اسماعيل الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي سيدات برصيد 1407 نقطة.

و على مستوي مسابقات فردي السيدات حصلت هايدي عادل على المركز الـ 11 محققة 1342 نقطة ، بينما حصلت اميرة قنديل على المركز الـ 16 محققة 1115 نقطة.

و حصل معتز وائل على المركز الرابع محققاً 1512 نقطة على مستوى فردي الرجال ، وعمر وائل على المركز السادس محققاً 1496 نقطة ، واسلام حامد على المركز الثامن محققاً 1489 نقطة ، بينما حصل محمد شريف على المركز الـ 17 محققاً 1411 نقطة.

و خاضت مصر منافسات البطولة ب 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين، واللاعبات هن: سلمي ايمن ، هايدي عادل ، ملك اسماعيل ، اميرة قنديل ، زينه عامر ، فريده ابو هاشم.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، محمد الجندي ، معتز وائل ، عمر وائل ، محمد شريف ، نور الدين كريم .

و قد استحدث الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بطولات التحدي لتكون فرص للاعبين لحصد نقاط إضافية في التصنيف الأولمبي، حيث تعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.