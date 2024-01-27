المحليات تتابع جهود المنيا في دعم المنتجات الحرفية والتراثية

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، في دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي يتميز بها ابناء المحافظة ، والحفاظ عليها من الإندثار والترويج لها عبر منصة "أيادي مصر".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لدعم الحرف التراثية واليدوية ، وخلق فرص عمل للشباب وتنشيط الإقتصاد المحلي.

وأعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن وحدة "أيادي مصر" بالمحافظة شاركت فى معرض الحرف اليدوية والتراثية ، الذي أقيم بمحافظة أسوان ، موضحًا المحافظ ، أن المعرض يأتي في إطار دعم المنتجات الحرفية والتراثية ، والتي تتميز بها القرى المصرية عبر " منصة أيادي مصر " للحفاظ على الهوية المصرية ، وإحياء الحرف التراثية ، ومواجهة البطالة من خلال طرح هذه المنتجات أمام الأسواق المحلية والعالمية ، حرصا على تشجيع المنتج المصرى.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا ، شاركت فى المعرض بالعديد من المنتجات المتميزة ، تنوعت بين ، ( منتجات خشبية - فن الايمجرومى- السجاد اليدوي - الشنط الحرارية - منتجات الكريستال - منتجات الريزن والإكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه)، والتي لاقت اقبالاً متزايداً من قبل الزائرين على المعرض وحققت نسب مبيعات مرتفعة بين المشاركين .