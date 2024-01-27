السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحليات تتابع جهود المنيا في دعم المنتجات الحرفية والتراثية

المنتجات الحرفية
المنتجات الحرفية والتراثية

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، في دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي يتميز بها ابناء المحافظة ، والحفاظ عليها من الإندثار والترويج لها عبر منصة "أيادي مصر".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لدعم الحرف التراثية واليدوية ، وخلق فرص عمل للشباب وتنشيط الإقتصاد المحلي.

وأعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن وحدة "أيادي مصر" بالمحافظة شاركت فى معرض الحرف اليدوية والتراثية ، الذي أقيم بمحافظة أسوان ، موضحًا  المحافظ ، أن المعرض يأتي في إطار دعم المنتجات الحرفية والتراثية ، والتي تتميز بها القرى المصرية عبر " منصة أيادي مصر " للحفاظ على الهوية المصرية ، وإحياء الحرف التراثية ، ومواجهة البطالة من خلال طرح هذه المنتجات أمام الأسواق المحلية والعالمية ، حرصا على تشجيع المنتج المصرى.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا ، شاركت فى المعرض بالعديد من المنتجات المتميزة ، تنوعت بين ، ( منتجات خشبية - فن الايمجرومى- السجاد اليدوي - الشنط الحرارية - منتجات الكريستال - منتجات الريزن والإكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه)، والتي لاقت اقبالاً متزايداً من قبل الزائرين على المعرض وحققت نسب مبيعات مرتفعة بين المشاركين .

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