300 ناشيء يشاركون فى حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز

اعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين عن مشاركة 300 ناشيء فى حفل أفتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 مقسمين الي 140 لاعب و 130 لاعبة من 37 هيئة ومؤسسة رياضية علي مستوي الجمهورية

ويقام حفل افتتاح البطولة 15 فبراير المقبل علي مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي

ومن جانبه اكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان مشاركة الناشئين فى حفل أفتتاح بطولة كأس العالم يجعلهم فخورين بالمشاركة فى هذا الحدث العالمي

واضاف امين ان اتحاد الجمباز دائما يعمل علي تواصل الأجيال من اجل استكمال المسيرة ومشاركة الناشئين في حفل الافتتاح يزرع لديهم الانتماء وقدرتهم فى المستقبل علي المشاركة فى بطولة كأس العالم كأحد أبطال اللعبة

وأعرب امين عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.

وتنظم مصر بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير المقبل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 300 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.



وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.