مايكروسوفت تلغي 1900 وظيفة عبر Xbox و Activision Blizzard

لم ينقض حتى شهر واحد على عام 2024، وقد كان بالفعل عامًا وحشيًا آخر للعاملين في صناعة ألعاب الفيديو. تعد Microsoft أحدث شركة تعلن عن جولة كبيرة من عمليات تسريح العمال في قسم الألعاب حيث تقوم بتسريح حوالي 1900 عامل من فرق Xbox و Activision Blizzard و ZeniMax (المعروفة أيضًا باسم Bethesda). وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات التسريح من العمل في ألعاب الفيديو هذا العام إلى حوالي 6000 بالفعل. كان هناك حوالي 9000 تسريح للعمال في الصناعة في عام 2023 بأكمله، وفقًا لبعض التقديرات.

"بينما نمضي قدمًا في عام 2024، تلتزم قيادة Microsoft Gaming وActivision Blizzard بالمواءمة بين استراتيجية وخطة تنفيذ مع هيكل تكلفة مستدام يدعم أعمالنا المتنامية بأكملها. معًا، قمنا بتحديد الأولويات، "لقد حددنا مجالات التداخل، وتأكدنا من أننا جميعًا متفقون على أفضل الفرص للنمو"، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming، فيل سبنسر، للموظفين في مذكرة حصلت عليها The Verge. "كجزء من هذه العملية، اتخذنا القرار المؤلم بتقليص حجم القوى العاملة في مجال الألعاب بحوالي 1900 دور من أصل 22000 شخص في فريقنا."

ويقال إن غالبية التخفيضات كانت داخل Activision Blizzard، بعد ثلاثة أشهر من قيام Microsoft أخيرًا بإغلاق صفقة استحواذها على الناشر مقابل 68.7 مليار دولار. ستتأثر أيضًا بعض المواضع في فرق Xbox وZeniMax. وتعادل التخفيضات حوالي ثمانية بالمائة من قسم الألعاب في Microsoft.

وكتب سبنسر: "لقد لعب الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بهذه التخفيضات دورًا مهمًا في نجاح فرق Activision Blizzard وZeniMax وXbox، ويجب أن يفخروا بكل ما أنجزوه هنا". "نحن ممتنون لكل الإبداع والعاطفة والتفاني الذي قدموه لألعابنا وللاعبينا وزملائنا. وسنقدم دعمنا الكامل لأولئك الذين يتأثرون خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة المستنيرة بقوانين التوظيف المحلية. "

وأضاف سبنسر أن مايكروسوفت "ستواصل الاستثمار في المجالات التي من شأنها تنمية أعمالنا ودعم استراتيجيتنا المتمثلة في جلب المزيد من الألعاب لمزيد من اللاعبين حول العالم. على الرغم من أن هذه لحظة صعبة بالنسبة لفريقنا، إلا أنني واثق من أي وقت مضى في قدراتكم". القدرة على إنشاء ورعاية الألعاب والقصص والعوالم التي تجمع اللاعبين معًا."

وأكدت Xbox لـ Engadget أن Spencer أرسل هذه المذكرة إلى موظفي Microsoft صباح الخميس.

ومن بين الذين يغادرون الشركة رئيس Blizzard مايك يبارا، الذي سيترك الشركة بمحض إرادته. "أريد أن أشكر كل من تأثر اليوم على مساهماتهم الهادفة في فرقهم وفي Blizzard وفي حياة اللاعبين. إنه يوم صعب للغاية وسوف أركز طاقتي ودعمي على كل هؤلاء الأفراد الرائعين المتأثرين - وهذا في لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ذلك انعكاسًا لعملك المذهل،" كتب Ybarra على X.

وتابع يبارا: "إلى مجتمع بليزارد: أريد أيضًا أن أخبركم جميعًا أن اليوم هو آخر يوم لي في بليزارد. إن قيادة بليزارد خلال وقت مذهل وأن أكون جزءًا من الفريق وتشكيله للمستقبل، كان شرفًا مطلقًا". . "بعد أن أمضيت بالفعل أكثر من 20 عامًا في Microsoft ومع الاستحواذ على Activision Blizzard خلفنا، فقد حان الوقت بالنسبة لي (مرة أخرى) لأن أصبح من أكبر المعجبين بـ Blizzard من الخارج." أخبر مات بوتي، رئيس محتوى الألعاب والاستوديوهات في Microsoft، الموظفين أن الشركة تخطط لتعيين رئيس جديد لشركة Blizzard الأسبوع المقبل.



إحدى النتائج الرئيسية الأخرى لعملية إعادة التنظيم هذه، وفقًا لموقع The Verge، هي إلغاء لعبة البقاء على قيد الحياة الخاصة بـ Blizzard، والتي تحمل الاسم الرمزي Odyssey. وكان ذلك بمثابة دخول Blizzard إلى نوع جديد، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول المشروع منذ الإعلان عنها قبل عامين. كتب بوتي أنه تم نقل بعض المطورين الذين كانوا يعملون على لعبة البقاء إلى "واحد من العديد من المشاريع الجديدة الواعدة التي تمتلكها Blizzard في المراحل الأولى من التطوير".

وفقًا لمراسل بلومبرج جيسون شراير، كان العمل على Odyssey لمدة ست سنوات. أثناء عملية التطوير، قيل إن المسؤولين التنفيذيين في Blizzard طلبوا من الفريق التحول من صنع اللعبة في Unreal Engine إلى محرك داخلي يسمى Synapse. ومع ذلك، استغرقت التكنولوجيا وقتًا طويلاً لتجتمع معًا. على الرغم من ردود الفعل الإيجابية على الإصدارات المبكرة من اللعبة، إلا أن الأمر سيستغرق عدة سنوات أخرى قبل أن تنتهي أوديسي. في النهاية، قامت Activision Blizzard بإلغاء اللعبة بعد أن تأكدت من أن Synapse لم تكن جاهزة لوقت الذروة.

تسريح العمال أمر شائع بعد عمليات الدمج الكبرى، على وجه الخصوص بمجرد أن تحدد الجهات العليا مناطق التداخل. في كثير من الأحيان، يظهر ذلك في المناصب على الجانب المؤسسي، مثل التسويق والموارد البشرية.

هذه هي أكبر قائمة من عمليات تسريح العمال في صناعة الألعاب حتى الآن هذا العام، متجاوزة 1800 عامل تركتهم شركة Unity. يقوم Twitch و Discord أيضًا بتسريح مئات الأشخاص لكل منهما. وقالت شركة Riot Games هذا الأسبوع إنها خفضت عدد موظفيها بحوالي 530 شخصًا. تعد شركة Dead by Daylight studio Behavior Interactive ومطور Tiny Tina’s Wonderland Lost Boys Interactive وصانع Outriders People Can Fly من بين العديد من شركات الألعاب التي قامت بتسريح العمال حتى الآن في عام 2024.

صرح عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) لموقع Engadget في بيان أنه لم يتأثر أي من أعضائها بتسريح العمال. يمثل الاتحاد مئات الأشخاص عبر قسم الألعاب في Microsoft، بما في ذلك حوالي 300 عامل في مجال ضمان الجودة في ZeniMax وآخرين في شركات مثل Raven Software.

في يونيو الماضي، بينما كانت تحاول استرضاء المنظمين وإغلاق صفقة شراء Activision Blizzard، تعهدت Microsoft بتبني موقف محايد عندما يعبر الموظفون المشمولون باتفاقية مع CWA عن اهتمامهم بالانضمام إلى النقابة. وفي المقابل، دعمت CWA عملية الدمج المخطط لها.