وزير الرياضة يُشيد بأداء الجندي بعد ذهبية بطولة التحدي للخماسي الحديث في مصر

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء بطلنا العالمي في الخماسي الحديث محمد الجندي، بعد إحرازه الميدالية الذهبية في بطولة التحدي للخماسي الحديث مصر 2024، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في 2024.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وأثني وزير الشباب والرياضة علي جهود الاتحاد المصري للخماسي في هذا الشأن، مؤكدًا علي الدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام.