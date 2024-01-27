انطلاق أولى أفواج قطار الشباب للأقصر وأسوان لطلاب الجامعات ضمن رحلات "اعرف بلدك"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ،أولى أفواج قطار الشباب للأقصر وأسوان والمخصصة لطلاب الجامعات تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي، ضمن برنامج "اعرف بلدك"، والذي يتم تنظيمه خلال الفترة من ٢٦ يناير الجاري حتى ٢ فبراير المقبل.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة خصصت أفواج أجازة منتصف العام لطلاب الجامعات في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب وخاصة طلاب الجامعات ، باعتبارهم الشريحة الأكثر فاعلية داخل المجتمع المصري، والتي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلي أن مشروع "اعرف بلدك" يهدف إلي تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والإنتماء لديهم، بجانب إستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات ،وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية وخاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان .



يتضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر (البر الشرقي والذي يضم معبد الكرنك ، معبد الأقصر ، متحف الأقصر ،و البر الغربي الذي يضم معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادي الملوك، والصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي).



كما يتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية في أسوان ( متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، علاوة على الجولات الحرة).