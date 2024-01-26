عاطل ينهي حياة طالب ويتعدى على آخر بالقليوبية

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (طالبَين "بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما"- مقيمان بدائرة القسم) وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين (عاطل- مقيم بذات العنوان) لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة "مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبحوزته(الأداة المستخدمة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام –سلاح أبيض- مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").



وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,400,000)مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.