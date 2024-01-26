16 صوتا يؤيدون إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير لمنع الإبادة جماعية في غزة

قالت محكمة العدل الدولية، إن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وذكرت محكمة العدل الدولية انها ارأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وأشارت إلى أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت أنه على إسرائيل رفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة، وعلى إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية.

على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من إصدار الحكم

ولفتت المحكمة أنه على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من إصدار الحكم، وسيتم إرساله إلى جنوب أفريقيا، والقرار الذي سنصدره خلال الجلسة لا يؤثر في حق جنوب أفريقيا وإسرائيل بتقديم ردود عليه.